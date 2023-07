Inquinamento nel Ronco nel Forlivese, intervento di pulizia

Un intervento di pulizia è in corso nel fiume Ronco, in provincia di Forlì-Cesena, dove da ieri mattina è stata segnalata la presenza di una chiazza di una sostanza oleosa galleggiante, che copriva una superficie di circa 30 metri quadri. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sommozzatori di Ravenna, i tecnici di Arpae e della Regione servizio tecnico di bacino e il consorzio di bonifica.

I tecnici hanno riscontrato la presenza di idrocarburi, la cui provenienza è al momento ignota. Sono in corso accertamenti lungo lo scolo Baranzola da cui proviene il materiale in questione immesso nel Ronco, anche con l'aiuto del drone di Arpae. In giornata si stanno completando le operazioni di pulizia nel fiume e nei due fossi di Pieve Acquedotto e Baranzola interessati dallo sversamento. Sono state posizionate alcune panne assorbenti e si sta provvedendo ad aspirare il materiale rinvenuto. Una volta terminata la pulizia, saranno collocate altre barriere assorbenti lungo il fiume per intercettare e bloccare eventuale ulteriore materiale in transito. (ANSA).