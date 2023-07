Sostanze inquinanti nel fiume Ronco, intervento dei pompieri

(ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG - Intervento da parte dei vigili del fuoco di Forlì a Pieve Acquedotto, nel forlivese, per lo sversamento di sostanze inquinanti nel fiume Ronco. Una squadra di soccorritori fluviale insieme ai sommozzatori di Ravenna hanno lavorato per posizionare delle barriere assorbenti per evitare la propagazione della sostanza, con utilizzo anche di gommoni. Sul posto è intervenuta anche l'Arpae per identificare la sostanza e le forze dell'ordine. (ANSA).