Goran Bregovic sul palco festival antirazzista a Marzabotto

(ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG - Goran Bregovic sarà tra i protagonisti dell'undicesima edizione del festival antirazzista Reno Splash 2023, in programma dal 13 al 16 luglio nel Parco di Monte Sole a Marzabotto (Bologna). Ideato e promosso dall'associazione Montagna di Suono, il festival è prodotto in collaborazione con Ozono Factory, realtà culturale che da due anni gestisce il Poggiolo - Rifugio Re_Esistente.

Marzabotto e l'intero Parco regionale storico di Monte Sole sono luoghi ricchi di storia e di memoria, a conferma - spiegano i promotori - "dell'impegno culturale e solidale che Reno Splash dedica alla sensibilizzazione e alla valorizzazione di un territorio che continua a resistere e rinascere". Nella line-up spicca la presenza di Goran Bregovic, headliner di sabato 15 luglio: uno dei più riconoscibili e riconosciuti compositori balcanici moderni torna in Italia per un concerto reso possibile dalla collaborazione tra il festival Crinali (manifestazione di punta del Territorio Turistico di Bologna-Modena, con oltre 50 spettacoli in 16 comuni), l'Unione Comuni Appennino Bolognese, il Comitato Regionale per le Onoranze Ai Caduti di Marzabotto, Ozono Factory Aps e Reno Splash. Il programma propone anche una selezione di artisti internazionali e italiani - Anthony B, Mellow Mood, Paolo Baldini, Mungo's Hi Fi, Nico Royale, Cico & Mama Afrika, Paulinho, Solomon B, Duo Bucolico - per un mix cosmopolita che va dal reggae all'hip hop, passando per musica folk, balcanica e funk. Il festival è pure una full immersion di incontri, dibattiti, sport, escursioni sull'Appennino per ripercorrere i luoghi della Resistenza, teatro e mercatino internazionale. (ANSA).