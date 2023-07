Studio sui pesci, come l'ambiente influenza l'apprendimento

Più portati per la matematica, più inclini a praticare certi sport: la relazione tra geni e caratteristiche cognitive è dimostrata, ma ora uno studio dell'Università di Ferrara spiega che a plasmare le abilità cognitive dei vertebrati concorre, più di quanto si pensava, anche l'ambiente.

In uno studio pubblicato sulla rivista di biologia evoluzionistica, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, le ricercatrici e i ricercatori dell'Università di Ferrara (Unife) hanno analizzato in laboratorio i processi di apprendimento, dimostrando il ruolo dell'esperienza e della plasticità fenotipica, cioè la capacità di sviluppare caratteristiche differenti a partire dalla medesima componente genetica.

Il gruppo di ricerca ha studiato gli schemi di apprendimento in una colonia di Guppy, piccoli pesci d'acqua dolce cresciuti in due diversi ambienti: uno con cibo disponibile sempre nello stesso momento e luogo, l'altro con cibo disponibile in momenti e in luoghi casuali.

"Al termine del trattamento - racconta la dottoressa Giulia Montalbano di Unife, coautrice dello studio - abbiamo misurato le capacità cognitive dei pesci con dei test specifici per l'apprendimento. Per esempio, presentando stimoli di diverso colore associati al cibo e registrando il tempo necessario a comprendere e preferire il colore corretto. Oppure modificando nel tempo il colore associato al cibo. I risultati hanno indicato che i pesci allevati nell'ambiente 'prevedibile' hanno sviluppato maggiori capacità di apprendimento, imparando rapidamente a selezionare il colore. Gli altri, invece, hanno sviluppato una maggiore flessibilità cognitiva, inibendo rapidamente la scelta del 'vecchio' colore corretto in favore di un 'nuovo' colore associato al cibo", (ANSA).