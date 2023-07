Droga: spaccio in zona Barca, 27 condanne a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 LUG - Condanne per 27 imputati, la più alta a dieci anni, e due assoluzioni: è la sentenza del gup Maria Cristina Sarli nel processo nato dall'inchiesta della squadra mobile della questura di Bologna, coordinata dal pm della Dda Roberto Ceroni, sullo spaccio di cocaina con al centro la zona della Barca. Inchiesta che a luglio di un anno fa portò a 34 misure cautelari, con le accuse, a vario titolo, di associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione ai fini di spaccio, riciclaggio. Le richieste, in abbreviato, erano fino ad un massimo di 12 anni per il presunto vertice del gruppo. La polizia sequestrò alcuni chili di cocaina, 70 di marijuana, dieci di hascisc, oltre a nove pistole, sei delle quali provento di furti in abitazione e tre clandestine, e denaro in conti corrente.

L'avvocato Tiziana Zambelli, difensore di alcuni degli imputati, esprime "soddisfazione per l'esclusione dell'ipotesi associativa, riservandosi ogni ulteriore valutazione alla lettura della motivazione della sentenza", che sarà depositata entro novanta giorni. Altri imputati erano difesi dagli avvocati Robert Venturi, Saverio Chesi, Matteo Murgo. (ANSA).