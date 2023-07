Disabile salvato dai carabinieri in casa nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 LUG - Un 65enne disabile è stato soccorso e salvato nella notte di domenica dai carabinieri, che hanno sfondato la porta di casa e lo hanno soccorso. E' successo a Casalgrande, nel Reggiano e l'intervento è stato dei militari della stazione di Albinea. Una vicina ha dato l'allarme, dopo aver sentito le grida dell'anziano, che diceva di non riuscire a respirare.

Alle 2.15 l'equipaggio composto dal vice brigadiere Simone Ercole e dal carabiniere scelto Riccardo Corpino è entrato nella casa con una spallata, rinvenendo il 65enne ai piedi del letto, sdraiato con la pancia in terra e le braccia sotto che comprimevano il petto. I militari, dopo aver provveduto a girarlo in posizione laterale, liberando le braccia e consentendo una più agevole respirazione, hanno atteso il 118, che ha trasportato l'uomo all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove è stato ricoverato. L'anziano non è in pericolo di vita. (ANSA).