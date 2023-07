Tenta di uccidere il marito con un ratticida, arrestata

Una 46enne di Rimini, d'origine moldava ha tentato di uccidete il marito con del veleno per topi e mercoledì scorso, il 28 giugno, personale della polizia di di Rimini, al termine di una serrata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, ha eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia in carcere.

L'indagine è partita dalla segnalazione del reparto di Medicina Interna dell'ospedale di Rimini per i ripetuti ricoveri dell'uomo, di nazionalità albanese, a partire dal luglio del 2022.

La 46enne, dopo la convalida dell'arresto, si trova ora ai domiciliari a casa della madre con l'attivazione del braccialetto elettronico.