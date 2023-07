Bruciato in Francia pullman di una azienda bolognese

Un pullman dell'azienda bolognese di autonoleggio Saca è stato distrutto dalle fiamme nella notte tra giovedì e venerdì nel Comune francese di Tours, circa 200 km a sud di Parigi. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino.

L'incendio è collegato alle proteste di questi giorni che stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia.

Il pullman era utilizzato da un gruppo di turisti emiliani, circa una ventina di persone, partito da vicino Modena mercoledì scorso per un tour tra i castelli della Loira. "Giovedì sera, il giorno dopo l'arrivo - racconta il presidente di Saca, Alessio Passini al quotidiano - l'autista aveva lasciato il pullman fuori dall'hotel, perché non c'era la possibilità di parcheggiarlo altrove. Quando venerdì mattina è uscito per prendere il bus e caricare le persone per continuare il tour, si è trovato davanti solo uno scheletro completamente carbonizzato.

Per fortuna, essendo successo di notte, né lui né i componenti del gruppo sono rimasti feriti".

L'azienda bolognese, una volta appresa la notizia, si è subito attivata per fornire al gruppo un nuovo mezzo di trasporto. (ANSA).