LugoContemporanea presenta Mike Stern con Ravenna Festival

Celebra il diciannovesimo anno di attività LugoContemporanea, festival di musica in dialogo con le altre forme espressive, che si svolge ogni estate nel centro storico di Lugo di Romagna (Ravenna). Un'edizione eccezionale, poiché il festival si terrà proprio nel cuore dei territori colpiti dalle recenti alluvioni, un segnale di reattività per ripartire anche dall'arte. La rassegna ospiterà personalità influenti della scena contemporanea, in tre date che si divideranno tra la Rocca Estense e il Pavaglione di Piazza Mazzini: il 6 luglio il divulgatore scientifico Adrain Fartade e la band pop sperimentale handlogic; il 7 luglio i performers Electro Organic Orchestra e il collettivo She's Analog. Il 23 luglio, in collaborazione con Ravenna Festival, sarà la volta del chitarrista Mike Stern, padrino indiscusso del genere Fusion, alla ribalta per le storiche collaborazioni con Miles Davis: Stern si presenterà con una band composta da Leni Stern chitarra elettrica, n'goni, voce; Bob Franceschini sax; Jimmy Haslip basso elettrico; Dennis Chambers batteria.

Inoltre, dal 6 al 23 luglio, sarà visitabile alla Torre del Soccorso l'esposizione artistica Diagonali dell'illustratore Andrea Serio il quale, con la curatrice della mostra Chiara Stival, devolverà il ricavato della vendita del catalogo Covers al territorio romagnolo e per la realizzazione di questa edizione di Lugocontemporanea. Tranne per la serata del 23 luglio, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Come ogni anno, l'Associazione Lugocontemporanea propone agli artisti e al pubblico un input creativo e di riflessione: il tema della 19/a edizione è 'La questione ambientale'. E anche quest'anno sarà presente EducAid, organizzazione non governativa impegnata nella cooperazione d'aiuto in ambito socio-educativo e vicina alle problematiche infantili attiva prevalentemente sulla striscia di Gaza. (ANSA).