Auto all'alba in un canale nel Ravennate, cinque feriti

Cinque persone, tra cui una minorenne, sono rimaste ferite - una in modo grave - in un incidente stradale verificatosi attorno alle 4.30 a ridosso di San Patrizio di Conselice, nel Ravennate. Secondo quanto finora ricostruito, l'Audi con i cinque a bordo, su via Canalazzo in prossimità di una curva ha sbandato ed è finita in un canale adiacente dopo avere abbattuto alcuni pali della segnaletica stradale. In quattro sono riusciti a uscire dall'abitacolo mentre il quinto è rimasto incastrato in stato di semi-incoscenza.

I presenti hanno allora cercato di non farlo finire con la testa in acqua. Poco dopo è stato estratto dalle lamiere grazie all'intervento di vigili del fuoco (con autugru), operatori del 118 (due ambulanze e l'elimedica da Bologna) e carabinieri e portato all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Per quanto riguarda gli altri, in tre sono stati portati per accertamenti al vicino ospedale di Lugo e l'ultimo ha rifiutato le cure. Si è in attesa dei risultati tossicologici sul conducente. (ANSA).