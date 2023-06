Rockin'1000, concerto per la Romagna il 29 luglio a Cesena

Dopo aver suonato a San Paolo, Madrid, Parigi e Francoforte, i Rockin'1000, la più grande rock band del mondo, hanno annunciato un nuovo concerto con i mille musicisti sabato 29 luglio allo stadio di Cesena. L'evento, divenuto un fenomeno globale, che nel 2015 ha portato i Foo Fighters nella città romagnola, torna dove tutto è cominciato per sostenere le popolazioni e le province di Forlì-Cesena e Ravenna colpite dalle alluvioni di maggio. La nuova tappa ha un significato profondo, che parte dall'aiuto concreto alla propria terra, per arrivare al lancio di un grande segnale di ripartenza.

"L'alluvione ci ha colpiti profondamente, la nostra sede è finita sott'acqua e il legame con il territorio è sempre molto forte e vivo - spiega il fondatore di Rockin'1000, Fabio Zaffagnini, geologo marino -. Dopo aver coadiuvato il coordinamento dei volontari attraverso la creazione del servizio volontarisos.it, che ha permesso la gestione di oltre 50mila persone, abbiamo voluto lanciare questo evento di raccolta fondi. Inoltre vogliamo mostrare come la Romagna non sia più in ginocchio".

Rockin'1000 nasce dal sogno di Zaffagnini di portare la sua band preferita, i Foo Fighters, in Italia. Per farlo, il 26 luglio 2015 realizza un enorme concerto composto da mille appassionati di rock e della band americana che suonano e cantano simultaneamente "Learn to Fly": persone con professioni ordinarie, legate dalla passione per la musica, che per la prima volta prendono le vesti degli artisti visti moltissime volte sul palco. Il video su YouTube diventa virale, oggi conta 62 milioni di views, fa il giro del mondo fino ad arrivare ai Foo Fighters, che si esibiranno poi per la prima volta a Cesena. Da quel momento, Rockin'1000 si è esibita in diversi stadi in Italia e all'estero, diventando a tutti gli effetti la "rock band più grande del mondo".

Migliaia di chitarristi, bassisti, batteristi, tastieristi e cantanti, oltre a sezioni di fiati e sezioni di archi, si sono uniti, suonando i brani più iconici della storia del rock: Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Oasis, Nirvana e altri. Biglietti disponibili su: https://bit.ly/RomagnaTicket. (ANSA).