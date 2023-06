Maltempo: crolla rotore di una pala eolica in Appennino Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 30 GIU - Un rotore di una pala eolica per la produzione di energia elettrica, di proprietà di un'azienda privata, è crollato in località Passo del Cerreto, nel Comune di Ventasso, sull'Appennino Reggiano. È accaduto nella notte e stando a quanto ricostruito le cause sarebbero riconducibili al maltempo. Non si registrano feriti, ma solo danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelnovo ne' Monti che hanno circoscritto e messo in sicurezza l'area. Sono state avviate intanto le operazioni di rimozione. (ANSA).