Il commissario Figliuolo lunedì a Bologna per il primo incontro

Il Commissario alla ricostruzione post alluvione, generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà in Emilia-Romagna lunedì 3 luglio per un primo incontro con le Istituzioni, gli amministratori locali e le parti sociali, insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Dopo un sorvolo nelle aree colpite, nel pomeriggio, a Bologna, nella sede della Regione, incontrerà prima i presidenti delle Province colpite, con loro anche il sindaco di Forlì, e, a seguire, i componenti del Patto per il lavoro e per il clima.

Alle 16, insieme a Bonaccini e alla vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, il commissario incontrerà i giornalisti nella Terza Torre, sale adiacenti la sala XX Maggio, in viale della Fiera 8. (ANSA).