Calcio: la bandiera Magnanelli lascia il Sassuolo per la Juve

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Il Sassuolo saluta una delle sue bandiere, l'ex capitano Francesco Magnanelli che entrerà a far parte dello staff di Allegri alla Juve.

Magnanelli aveva lasciato il calcio giocato un anno fa entrando nello staff di Dionisi sempre al Sassuolo. In precedenza 17 sono state le stagioni in maglia neroverde dalla C2 alla serie A.

Il Sassuolo lo ha salutato sul suo sito scrivendo: "18 anni insieme. Sei stato, sei e sempre sarai Cuore, Storia e Leggenda Neroverde. Orgogliosa bandiera che sventolerà verso l'infinito.

In bocca al lupo per il tuo nuovo futuro professionale". (ANSA).