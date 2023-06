Biennale ceramica d'arte, selezione di opere in mostra a Faenza

(ANSA) - FAENZA, 30 GIU - Saranno in mostra dall'1 luglio al 29 ottobre al Mic le opere selezionate alla 62/a edizione del Premio Faenza, Biennale Internazionale della Ceramica d'Arte Contemporanea. Il concorso è tra le più importanti competizioni al mondo nel settore dell'arte ceramica contemporanea: istituito per la prima volta nel 1938 come manifestazione nazionale, fu esteso all'ambito internazionale nel 1963. Bandito annualmente, eccetto negli anni della seconda guerra mondiale, è diventato biennale dal 1989 e ha visto nel corso delle sue oltre sessanta edizioni la partecipazione di migliaia di artisti italiani e stranieri.

Questa edizione ha visto una grande partecipazione, soprattutto a livello internazionale, che dimostra quanto la ceramica sia diventata un medium molto frequentato dall'arte contemporanea. La giuria ha selezionato 70 opere tra le 1101 candidate di 723 artisti (o gruppi), pari a 570 nella categoria over e 153 nella categoria under 35. Sessanta le nazioni che hanno partecipato. L'opera vincitrice della categoria over 35 (premio sostenuto dalla Fondazione del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza) è l'installazione Paradiso eclettico di terra del belga Yves Malfliet; vincitrice della categoria under 35 (premio sostenuto da Cersaie) l'opera Courtyard Twilight Series IV del cinese Wei Bao.

La 62/a edizione presenta una novità: il vincitore della categoria under 35 sarà invitato a Faenza a tenere una residenza in cui produrrà opere che saranno esposte in autunno nella Project Room del Museo internazionale della ceramica. Inoltre l'artista terrà un workshop con gli studenti di design dell'Isia per approfondire le nuove progettualità della ceramica contemporanea. (ANSA).