Al Lapidario romano rivivono le voci dell'antica Mutina

"Mi chiamo Egloge. In greco significa 'colei che è stata scelta'. Sono nata schiava, molto lontano da qui… eppure oggi cammino a testa alta per le strade di Mutina, con le mie vesti di seta dai colori sgargianti e i calzari dorati…. la mia padrona, la nobile Vetilia, in punto di morte mi concesse il dono più grande: la libertà e, con essa, un nuovo nome e una nuova vita". A parlare è la liberta Vetilia Egloge che, dal suo monumento funerario conservato nel Lapidario romano del Museo Civico di Modena, racconta ai visitatori la sua vita.

La sua è solo una delle storie che si possono ascoltare partecipando al percorso sonoro realizzato dal Museo Civico per far rivivere donne e uomini vissuti ai tempi di Mutina, l'antico nome della città di Modena: sono militari come il centurione Publius Clodius Iucundus, ex schiave, imprenditori, artigiani e commercianti come l'orafo Publius Aurarius Crassus, che hanno affidato il ricordo delle loro vite alle iscrizioni che oggi diventano sussurri. Fino a domenica 2 luglio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, a ingresso libero, i visitatori potranno ascoltare le voci di questi antichi cittadini attraverso cuffie wireless fornite dal Museo Civico, camminando nel Lapidario, al piano terra di Palazzo dei Musei. Dal 3 luglio il percorso sonoro (disponibile in italiano e in inglese) continuerà a essere fruibile gratuitamente da smartphone: sarà sufficiente inquadrare il QR code all'ingresso del Lapidario. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ed era stato avviato in occasione dell'edizione 2022 del Festival Filosofia, dedicato al tema "giustizia", col percorso sonoro intitolato "Schiavitù e giustizia nel mondo romano", di cui l'attuale attività rappresenta un aggiornamento e un ampliamento. (ANSA).