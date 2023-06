Tende al mare dedicate alle icone del fumetto a Cesenatico

(ANSA) - CESENATICO, 29 GIU - Le 'tende al mare', l'originale mostra d'arte all'aperto sulla spiaggia di Cesenatico, tornano questa estate a confrontarsi con l'illustrazione e il disegno, in una edizione dedicata alle 'icone del fumetto' e realizzata dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna. Gli studenti hanno voluto indagare e reinterpretare quei personaggi che sono diventati le "icone" di un genere artistico popolare e ormai globale, articolato in molteplici espressioni, da quelle più classiche e vintage sino alla graphic novel e ai manga, e ormai accolto ampiamente anche in altri media, primo tra tutti l'immagine televisiva e digitale. Le 'tende al mare' tornano così a confrontarsi con il fumetto, che già avevano incontrato nelle due passate edizioni dedicate ad altrettanti protagonisti, Hugo Pratt e Milo Manara.

Da oggi al 10 settembre, nella spiaggia libera antistante piazza Andrea Costa, nelle tende al mare si troveranno personaggi più o meno riconoscibili - comunque tutti reinventati in una nuova creazione artistica sui supporti delle tende - appartenenti sia al mainstream, sia ad affezionate nicchie di cultori, ma tutte parte di un gioco figurativo che come ogni anno entrerà in diretto dialogo con il pubblico in un luogo decisamente originale e fuori dai canoni come quello della spiaggia di Cesenatico. Questa è del resto la forza e l'originalità delle "tende al mare" a 26 anni dalla loro prima edizione, dovuta all'intuizione del Premio Nobel Dario Fo che inaugurò l'iniziativa nel 1998.

Le "tende al mare" vengono realizzate su tende confezionate artigianalmente sul modello di quelle utilizzate un tempo in spiaggia prima degli ombrelloni. La manifestazione si è poi affermata tra gli eventi estivi in ambito nazionale per l'originalità della formula, per la qualità delle proposte e la capacità di far dialogare l'arte nelle sue variegate forme con il grande pubblico, a partire da una situazione totalmente informale come quella della spiaggia. "Le tende al mare sono uno dei numerosi regali che Dario Fo ha fatto a Cesenatico - dice il sindaco Matteo Gozzoli - e la città è riuscita a raccogliere questa imbeccata e a farla diventare una tradizione consolidata arrivando a ventisei anni di esposizioni". (ANSA).