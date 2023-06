Su Lepida Tv progetti e protagonisti della Data Valley E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - Big data, intelligenza artificiale, digitale: come possono le nuove tecnologie e la scienza migliorare le nostre vite? Quali sono i progetti che si stanno realizzando in Emilia-Romagna per sviluppare tali potenzialità e creare applicazioni utili nella quotidianità, in tutti i settori, dalla salute agli spostamenti? E quali sono i rischi di questa nuova frontiera? Questi i temi al centro della prima puntata di Hello World, il nuovo format della Regione Emilia.Romagna, realizzato in collaborazione con LepidaTV, in onda ogni mese, a partire da venerdì 30 giugno alle ore 13,30, sul palinsesto live di LepidaTv e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre, disponibile on demand su www.lepida.tv.

In questo primo approfondimento le telecamere sono entrate al Tecnopolo di Modena, all'interno dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove operano i ricercatori dell'Airi (Artificial Intelligence Research and Innovation Center) guidati da Rita Cucchiara.

Fra i temi trattati, il robottino in grado di riconoscere le persone, che potrà essere utilizzato nelle stazioni e negli aeroporti, ma anche come supporto alla mobilità di persone anziane o con disabilità. E ancora, la robotica riabilitativa, che offre supporti intelligenti nella medicina, oppure la messa a punto di sistemi di contrasto alla zanzara west-nile, attraverso lo studio e la rielaborazione di mappe satellitari che consentono di individuare le aree del territorio più favorevoli allo sviluppo di un insetto potenzialmente pericoloso per l'uomo. (ANSA).