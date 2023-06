Le sculture di Giovanni Bellettini in mostra a Imola

(ANSA) - IMOLA, 29 GIU - La scultura entra da protagonista alla Rocca sforzesca di Imola: l'occasione è fornita dalla mostra "Giovanni Bellettini. Ad astra", a cura di Beatrice Buscaroli e organizzata da Imola Musei, che verrà inaugurata sabato 1 luglio alle 18. L'esposizione, aperta fino al 3 settembre, raccoglie i momenti salienti della ricerca artistica dello scultore Giovanni Bellettini (Fanano 1937), presentando, in una quarantina di opere, la complessità del suo istinto alla verticalità.

Le opere narrano un percorso di quasi cinquant'anni di attività, attraverso una selezione dei suoi migliori lavori in marmo, acciaio, vetro e legno, dando conto così di un'intera vita, personale e artistica, spesa in ricerca, passione e creatività. Dal vetro al marmo, le opere raccolte mirano a una semplificazione che purifica le forme fino ad esaltarne una sorta di interna purezza, tralasciando ogni particolare che conduca al racconto, ma esaltando la ricerca di una sorta di linea verticale che sfida gli orizzonti della terra.

La mostra è organizzata dal Comune di Imola e Imola Musei, grazie al sostegno di Con.Ami e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. (ANSA).