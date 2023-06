Gdo: a Modena cambia look il pioniere degli Ipercoop

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - A 35 anni dell'inaugurazione avvenuta il 14 giugno 1988, è arrivato il secondo taglio del nastro per l'ipercoop I portali di Modena dopo il restyling. Era un'altra epoca e il centro fece scuola. "Nei primi anni '80 l'amministrazione comunale di Modena, prima in Italia - ha ricordato l'ex presidente di Coop Estense Mario Zucchetti- , approvò il piano che prevedeva Centri Commerciali e ipermercati.

Coop Modena, guidata allora da Alberto Severi, vinse il primo bando. Da questo lavoro - ha aggiunto - nacque il prototipo degli ipercoop e si concretizzò la scelta di affrontare con decisione l'innovazione distributiva'.

"Di quei giorni - ha ricordato Piero Calvairese che all'apertura dell'ipercoop era responsabile hobby e tempo libero - , la cosa che ricordo meglio è la serata precedente all'apertura, quando ai soci fu data la possibilità di visitare il negozio senza fare acquisti, dalle facce e dai commenti capimmo che sarebbe stato un successo clamoroso".

"Oggi è difficile trasmettere cosa fu per noi l'inizio di quell'avventura - ha aggiunto Carla Boni all'epoca responsabile casse - , perché ipermercati e centri commerciali oggi sono parte dell'esperienza quotidiana di tutti. All'epoca, invece, stavamo davvero vivendo il futuro".

A 35 anni oggi è iniziato un nuovo capitolo con un momento di festa a cui hanno voluto essere presenti anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 Edy Gambetti, e la direttrice generale della Cooperativa Milva Carletti. (ANSA).