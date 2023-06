Torna Fruit24!, roadshow dell'ortofrutta lungo la A14

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Prende il via sabato 1 luglio "Fruit24! È sempre il momento giusto per mangiare frutta e verdura!" , roadshow itinerante lungo la rete autostradale italiana finalizzato a favorire lo sviluppo dei consumi di ortofrutta aumentando la percezione del valore che i consumatori hanno di frutta e verdura. Il progetto, di durata triennale, è coordinato dall'organizzazione di produttori Apo Conerpo insieme al partner di progetto, la cooperativa greca Rachis Pierias 'O Agios Loukas'. L'iniziativa, cofinanziata dall'Unione europea, interessa anche Grecia, Germania e Spagna dove le attività saranno svolte dalla cooperativa greca.

L'attività è organizzata con un gazebo personalizzato nelle aree di servizio per entrare in contatto con i consumatori, soprattutto turisti italiani e stranieri, che saranno sensibilizzati al consumo di frutta e verdura "con modalità originali e innovative". Quest'anno l'iniziativa prevede anche la presenza di uno chef che preparerà assaggi di ortofrutta di stagione.

Da luglio a settembre sono in programma 40 giorni di degustazione in 6 aree di servizio dell'A14, in Emilia-Romagna, attraverso i quali si stima di raggiungere oltre 25 milioni di consumatori.

"Dopo l'esperienza vincente del primo progetto Fruit24, dal 2016 al 2019, siamo pronti - afferma Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo - a mettere in campo un altro percorso triennale che andrà avanti fino al 2026. Vogliamo coinvolgere il consumatore e migliorare ai suoi occhi l'immagine dell'ortofrutta fresca in tutte le sue sfaccettature, dalla freschezza alla salubrità, dalla naturalezza alla facilità d'uso e lo faremo suggerendo occasioni di consumo innovative, soddisfacenti e salutari nell'arco della giornata". (ANSA).