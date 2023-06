Riapre il Centro protesi Inail di Budrio dopo l'alluvione

Dopo quaranta giorni di chiusura forzata a causa dell'alluvione, il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio nel Bolognese ha ripreso l'attività tecnico-sanitaria. La struttura, centro di eccellenza europeo per le protesi, ha subito danni ingenti per l'esondazione del fiume Idice, tanto che nelle ore più critiche del 16-17 maggio si era resa necessaria l'evacuazione con il trasferimento di una quindicina di pazienti all'ospedale di Budrio.

"Grazie alla fattiva e tempestiva collaborazione di tutte le strutture dell'Istituto - sottolinea Giorgio Soluri, direttore centrale assistenza protesica e riabilitazione - abbiamo potuto far fronte in tempi rapidi a grandi criticità". Il centro non è ancora a pieno regime: "Attualmente, infatti, sono state riattivate alcune prestazioni protesiche ambulatoriali - spiega il direttore - alle quali si aggiungeranno nelle prossime settimane tutte le altre tipologie di prestazioni per la presa in carico dei nostri assistiti, man mano che saranno completati gli interventi in corso per il ripristino di tutti gli ambienti destinati al servizio protesico-riabilitativo". (ANSA).