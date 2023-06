I Blue Penguin suonano la voce, un concerto senza strumenti

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GIU - Un evento dedicato a 'La notte dei colori', fra musica ed arte visiva: i colori con i quali l'artista Harry Baldissera ha trasformato le stanze di una casa di campagna, a Ponte Rizzoli di Ozzano (Bologna), in opere d'arte dove è possibile entrare e abitare, la Paciu Maison, "opera d'arte abitabile". E i colori timbrici con i quali i vocalist della band Blue Penguin suonano la voce, in una vera e propria orchestra senza strumenti. La serata è in programma giovedì 29 giugno e fa parte di Entroterre Festival, all'interno di Bologna Estate. Alle 18.30 Baldissera spiegherà la sua opera e di seguito i visitatori potranno entrare nella Paciu Maison a piccoli gruppi. Nel giardino sarà presente un food track dal quale si potranno acquistare cibo e bevande in attesa del concerto.

Poi sarà la volta dei Blue Penguin, che dipingeranno i brani con i loro strumenti vocali, con cavalli di battaglia scelti dal repertorio più conosciuto del pop, del jazz e del rock. Il gruppo si è formato nel '98 dallïincontro di cantanti e musicisti provenienti da diverse esperienze nellïambito corale e del musical. La formazione è a nove voci miste. Tutti i brani sono eseguiti a cappella, senza lïausilio di supporti musicali, riproducendo con le sole voci le sonorità degli strumenti. Il repertorio è molto vario, dal pop internazionale degli anni ï80 alla disco-dance, dallo swing agli anni ï40 italiani, fino ai brani per bambini e ai classici natalizi. Gli arrangiamenti sono per la maggior parte originali. "A sentirli cantare (suonare?) - affermano gli organizzatori dell'evento - è difficile non andare a cercare l'orchestra che sicuramente si nasconde sotto il palco. Noi vi promettiamo che non la troverete mai". (ANSA).