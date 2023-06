Bimba travolta da un'onda nel Ravennate, due indagati

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di Isabel Zanichelli, la bimba di 7 anni di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) deceduta lunedì scorso all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo essere finita sott'acqua travolta domenica mattina da un'onda mentre faceva il bagno a Lido di Classe, sul litorale ravennate.

Sono due - come riportato dai quotidiani locali - le persone iscritte sul registro degli indagati. Un atto dovuto in vista dell'autopsia fissata dal pm di turno Monica Gargiulo. Al momento dell'accaduto, sventolava bandiera rossa a causa delle cattive condizioni meteo-marine. Secondo quanto finora ricostruito, la bimba si trovava assieme al padre e a un altro bambino in un tratto di spiaggia libera adiacente a uno stabilimento balneare. Sulla bambina è intervenuto un bagnino di salvataggio: ormai era però priva di sensi. Sul posto erano presenti anche un medico e un operatore del 118 fuori servizio che hanno tentato di rianimarla. Per quanto riguarda il secondo bambino, è stato invece portato in salvo senza gravi conseguenze. (ANSA).