Biagio Antonacci in tour venerdì al Ferrara Summer Festival

Una carriera trentennale fatta di canzoni che arrivano dritte al cuore: Biagio Antonacci arriva venerdì 30 giugno (ore 21) sul palco del Ferrara Summer Festival, in piazza Trento e Trieste. "All'interno della rassegna musicale - dice l'organizzatore Fabio Marzola - si spazia dalla musica internazionale a quella italiana, riservando uno spazio anche alla comicità. Ci sono diversi appuntamenti proprio perché vogliamo coinvolgere un pubblico sempre più ampio per soddisfare l'interesse di tutti".

Quello con Antonacci è uno dei momenti più attesi della rassegna musicale, un appuntamento con un artista che con la sua performance sul palco coinvolge tutto il pubblico in un ritmo, straordinariamente, italiano. Dai primi successi come "Sognami" e "Non so più a chi credere", fino ai brani più recenti come "Mio fratello" e "In questa nostra casa nuova", Antonacci ha sempre saputo conquistare il pubblico con la sua poesia musicale. Parla di amore e di amicizia, di famiglia e di esperienze di vita, con parole semplici che raggiungono l'anima di chi le ascolta in un tour di emozione e riflessione. I biglietti sono disponibili sui circuiti online. (ANSA).