Wim Wenders, 'sono un principiante con esperienza'

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Wim Wenders è a Bologna per presentare al festival Il Cinema Ritrovato il restauro del suo film documentario Lampi sull'acqua (Nick's Movie) intervista-testamento realizzata nel 1979 dallo stesso Wenders al regista americano Nicholas Ray negli ultimi giorni della sua vita.

"Nick era un amico, quindi il film su di lui è fatto in modo particolare", dice. "Con ogni film mi ritrovo a cercare da capo un nuovo linguaggio". Si definisce "un principiante con esperienza, anche se ogni volta devo metterla da parte, dimenticarla!".

A proposito del suo rapporto con la Cineteca di Bologna, Wim Wenders racconta di voler tornare in città per mostrare il suo film di fantascienza Fino alla fine del Mondo ora in restauro proprio in collaborazione con l'ente bolognese nella sua versione integrale di quattro ore: "Un film del 1990 che anticipa e predice in un certo senso il futuro, e cioè che saremmo diventati schiavi dei telefoni cellulari, l'arrivo delle conferenze via Zoom, Google e tanto altro. E' un film del quale sono molto orgoglioso". (ANSA).