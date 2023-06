Slitta ancora la decisione sull'estradizione del padre di Saman

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - E' ancora stallo, in Pakistan, sulla decisione sull'estradizione di Shabbar Abbas, il padre di Saman, accusato dell'omicidio della figlia.

Oggi, a Islamabad, doveva esserci una decisione sull'estradizione, ma , a quanto si apprende, il cancelliere del magistrato giudicante ha riferito che, a causa di non meglio precisate esigenze di natura amministrativa, dovute anche all'anticipazione delle festività religiose dell'Eid previste per i prossimi due giorni, non è stato possibile procedere al deposito del rapporto giurisdizionale sulla estradizione di Abbas.

È stata quindi indicata la data del 4 luglio come termine entro cui dovrebbe essere depositato il parere sull'estradizione. (ANSA).