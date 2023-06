Oggi si attende la nomina del commissario post-alluvione

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - È attesa per oggi pomeriggio la nomina del commissario per la ricostruzione post sisma. La questione dovrebbe essere sul tavolo del consiglio dei ministri convocato per le 18.

Ad anticipare gli intendimenti del governo è stato Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. "La nostra posizione - ha detto - è sempre stata laica: il commissario alla ricostruzione poteva essere il presidente di Regione, ma non c'è da strapparsi il capelli se la decisione del governo è diversa.

Musumeci ha chiarito perché si vuole un profilo tecnico, perché l'emergenza e la ricostruzione non coinvolgono solo la Romagna ma parte di Toscana e Marche; inoltre la ricostruzione richiederà un arco di tempo ben più lungo del mandato del presidente della Regione. La buona notizia è che probabilmente oggi verrà scelto il nome, e probabilmente sarà un tecnico.

Siamo tutti felici che si arrivi a una soluzione". (ANSA).