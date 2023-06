Nella sede di Fiorano di Florim il centro Salute&formazione

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - La salute è uno dei temi che stanno maggiormente a cuore al gruppo della ceramica Florim.

Dalla collaborazione con l'ospedale di Sassuolo, nel cuore della sede di Fiorano, nel 2014 è nato un centro Salute&formazione, dedicato alla ricerca e alla simulazione medica avanzata. È la prima e unica struttura di questo tipo in Italia all'interno di un'industria privata.

Nel 2022 il centro ha ospitato 58 corsi con 883 medici e paramedici partecipanti. Tutti hanno superato con successo i test finali. Dalla fondazione del centro, nel 2014, sono 1.971 i certificati rilasciati ai partecipanti dai docenti, tutti accreditati presso American Heart Association, la più antica e autorevole organizzazione americana che pubblica le linee guida, a livello mondiale, per la rianimazione cardiopolmonare e il trattamento delle emergenze cardiovascolari.

Il centro si estende su una superficie di oltre 600 metri quadri all'interno di Florim e può contare su una sala conferenze in grado di accogliere più di 100 persone e su diversi spazi dedicati a seminari e lezioni. Nella sala regia è ospitata un'avanzata tecnologia permette di gestire quattro umanoidi - un neonato, bambino, adulto e donna partoriente - che riproducono funzioni umane. Grazie a una convenzione con l'ospedale di Sassuolo, anche i professionisti dell'ospedale Santa Maria Nuova e il Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell'Azienda USL di Reggio Emilia hanno accesso ai corsi.

All'interno del centro si svolgono anche gli 'Incontri della Salute - finora ne sono stati organizzati 38 - destinati a tutti i cittadini per accrescere la cultura della prevenzione e le abilità nell'effettuare le manovre di primo soccorso. In linea con questa attenzione alla salute, Florim dedica anche ai propri dipendenti e alle loro famiglie una importante iniziativa di welfare che prevede tariffe agevolate e tempi di attesa ridotti per le prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali in regime di libera professione, presso l'ospedale di Sassuolo.

