Mostra fotografica racconta 180 anni di vacanza a Rimini

Una passeggiata in riva al mare attraverso 180 anni di storia balneare. Passeggiando dal bagno 47 al bagno 100 a Rimini, dal 1 luglio al 31 agosto si potranno incontrare un centinaio di plance che raccontano la spiaggia dai suoi esordi ottocenteschi a oggi, passando attraverso gli anni del boom economico, quando Rimini diviene la capitale del turismo balneare europeo. Si tratta della nuova mostra fotografica diffusa sulla spiaggia romagnola dal titolo 'Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini'.

Oltre due chilometri e mezzo di sorrisi, giochi, eventi, riti e miti da spiaggia accompagnano lo spettatore lungo curiosità, luoghi e pratiche in parte rimasti invariati da oltre un secolo, in parte cancellati dal tempo. Il percorso è composto da otto sezioni che raccontano gli albori della vita balneare, il mare e suoi modi di salparlo, i costumi e il senso del pudore, il lungomare e i suoi eventi, l'organizzazione di spiaggia, i giochi, le attività per il benessere del corpo e i rituali con i suoi personaggi. A corredo dell'apparato fotografico, i manifesti di promozioni turistiche del passato.

Tra le immagini presenti, anche quella da cui tutto ebbe inizio: il primo avviso che promuove l'apertura del primo 'Stabilimento privilegiato di Bagni Marittimi in Rimini' datato 1843. Le immagini provengono in massima parte dalle collezioni comunali conservate alla Biblioteca Gambalunga. Altre da collezioni private, dagli archivi Apt e Minghini.

"Volevamo festeggiare - commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - questi 180 anni di vita della spiaggia di Rimini attraverso una mostra insolita e suggestiva che raccontasse la trasformazione della spiaggia da risorsa naturale sempre esistita a straordinaria industria del turismo". (ANSA).