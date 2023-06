La norvegese Aurora in concerto a Roma e al Ravenna Festival

Tra le artiste più apprezzate degli ultimi anni, con due Norwegian Grammy ed oltre due miliardi e mezzo di streaming e un milione di copie vendute in tutto il mondo, Aurora sarà in concerto il 3 luglio a Roma, all'Auditorium Parco della musica, e il 4 al Ravenna Festival, al PalaDeAndre' della città romagnola.

Tra alt-pop, suggestioni nordiche ed elementi orchestrali, Aurora, grazie alla sua voce armoniosa e al suo talento, si sta facendo strada nel mondo della musica a ritmi di premi internazionali e tour sold-out, oltre a ricevere la stima da parte di artisti del calibro di Billie Eilish, Katy Perry e Tom Odell, con il quale ha recentemente collaborato nel singolo 'Butterflies'. Altrettanto recente è l'inaspettato successo di 'Runaway', singolo del 2016, dove su TikTok supera i 300 milioni di visite giornaliere. Conosciuta ai più per la cover del brano degli Oasis 'Half the World Away', Aurora è nata e cresciuta a Bergen, in Norvegia. Ispirata alle atmosfere dark e alla malinconia dei cieli grigi della sua terra, la giovane cantautrice crea un sound a tratti misterioso. Alcuni dei suoi singoli sono stati inoltre scelti per la realizzazione di serie tv di successo, tra cui 'The Flash', 'Teen Wolf' e come colonna sonora per il videogame Fifa 16. E' del gennaio 2022 'The Gods We Can Touch' (Decca/Universal), un disco provocatorio che affronta il desiderio e la moralità, analizzati dal punto di vista narrativo della mitologia greca. (ANSA).