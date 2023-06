Intesa Sanpaolo a San Patrignano contro le dipendenze

Rinforzare e migliorare le capacità di accoglienza della Comunità di San Patrignano per far fronte all'emergenza sommersa delle dipendenze: questa la sfida lanciata da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione San Patrignano nell'ambito dell'incontro 'Links for the future: insieme per restituire un futuro' che si è svolto presso lo stesso centro terapeutico, nel Riminese, nel giorno successivo alla Giornata Mondiale contro le dipendenze.

A sottolineare l'emergenza dipendenze in Italia, i dati della Relazione europea sulle droghe, quelli della Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze e dell'Osservatorio San Patrignano, che sono stati presentati nel corso dei lavori.

Questi hanno evidenziato che l'Italia è il terzo Paese europeo per l'uso di oppiacei e il quarto per l'utilizzo di sostanze psicoattive. E che l'età media dei consumatori è drasticamente diminuita; nel 2021 621.000 studenti tra i 15/19 anni hanno riferito di aver utilizzato una sostanza.

All'incontro hanno partecipato esperti del mondo delle imprese, della sanità, dell'educazione e del reinserimento sociale. Il gruppo bancario ha intrapreso il cammino comune con la Comunità nel 2020 grazie al progetto "Sostenere e prevenire: insieme per restituire un futuro", riportando all'attenzione pubblica il tema della dipendenza patologica, in tutte le sue forme, e della prevenzione quale primo strumento di contrasto di questo problema sociale non ancora superato nel Paese.

Nel primo triennio della partnership, rinnovata di recente fino al 2025, l'iniziativa ha consentito di accogliere circa 3.000 giovani e di supportare il reinserimento sociale di circa 800 persone, al termine del loro percorso riabilitativo in Comunità, con l'offerta di corsi di formazione e tirocini formativi certificati.