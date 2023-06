Celebrità e brand, a Bologna gli scatti di Vincent Peters

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Dopo il successo riscosso a Palazzo Reale di Milano, arrivano a Bologna gli scatti del fotografo Vincent Peters (Brema, 1969), che ha reso immortali celebrities, brand e campagne pubblicitarie in tutto il mondo.

'Timeless Time' è il titolo del viaggio tra i suoi scatti iconici e senza tempo, in programma dal 28 giugno all'1 ottobre a Palazzo Albergati.

Una selezione di lavori in bianco e nero in cui la luce è protagonista nel definire le emozioni e raccontare le storie dei soggetti ritratti e della loro intima capacità di riflettere la bellezza. Christian Bale, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Laetitia Casta, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Charlize Theron, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow sono alcuni dei personaggi famosi i cui ritratti sono in esposizione. Gli scatti - realizzati tra il 2001 e il 2021 - sono storie oniriche, composte da un sovrapporsi di strati che dialogano tra loro completandosi. Il lavoro di Peters, infatti, si caratterizza per stratificazione e distinzione: ciascun elemento che converge e si condensa in ogni singolo scatto, forma uno strato che non perde mai la propria identità e distinzione. E nell'incontrarsi di questi strati singolari, ogni immagine arriva a raccontare una storia, fino a diventare un film in un solo fotogramma. La mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia in collaborazione con Nobile Agency.