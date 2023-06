Torna il festival soul sull'Appennino bolognese

"Cominciai quasi per scherzo trentasette anni fa per ascoltare i miti della black music con cui sono cresciuto, poi è diventato un festival, noto anche negli Stati uniti, dove il soul è nato". Così Graziano Uliani ha presentato il Porretta soul festiva, di cui da sempre è il patron, che dal 20 al 23 luglio vivrà la sua 35/a edizione con a Porretta Terme, sull'Appennino bolognese.

Nell'incontro stampa gli ha fatto eco l'assessore regionale alle politiche giovanili e montagna Igor Taruffi: "Il festival è ormai riconosciuto dagli appassionati come l'appuntamento più importante al di fuori dei confini americani per gli amanti del genere soul, che ogni anno richiama migliaia di appassionati che scoprono la nostra ospitalità. E' una grande vetrina". Ai quattro giorni di concerti su due palchi saranno affiancate proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri a tema, street food ed enogastronomia, con quattro date 'extra' per la Valley of Soul previste a Vergato, Tolè, Corno alle Scale e Monteacuto delle Alpi. Atteso con curiosità, da Memphis, MonoNeon (Dywane Thomas jr) vincitore del Grammy Award nel 2020 ed uno degli ultimi musicisti a lavorare con Prince, che propone un mix tra soul, funk, jazz e hip-hop, in cartellone nella serata di apertura.

Tra gli altri protagonisti, un'altra leggenda come Bobby Rush che di Grammy ne ha vinti due e sei volte ha ricevuto la nomination, e ancora The Bo-Keys, John Németh, The Blues Paddlers (Samuel & Davis), Anthony Paule Soul Orchestra con Terrie Odabi, Lehmanns Brothers, Charlie Wood, Katrina Anderson, The Norman Sisters, Curtis Salgado, Robin McKelle, Mighty Mo Rodgers con Sax Gordon.

I concerti cominceranno alle ore 20 fino a notte fonda, con un biglietto di 35 euro per serata ed un abbonamento a 90 euro per tutta manifestazione. Al palco principale, nel parco intitolato a Rufus Thomas nel centro di Porretta, ne sarà affiancato un secondo in piazza della Libertà, il Rufus Thomas Cafe Stage, dove la mattina e il pomeriggio si esibiranno band italiane. Il festival sarà trasmesso in diretta nel canale Youtube di Lepida Tv. (ANSA).