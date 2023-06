Tony Hadley in concerto a Cattolica con 'Mad about you'

(ANSA) - CATTOLICA, 26 GIU - Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di carriera torna con Mad About You, un nuovo spettacolo in cui è accompagnato dalla sua fedele The Fabulous TH Band. Appuntamento per l'Emilia-Romagna il 30 giugno all'Arena della Regina di Cattolica (Rimini): prevendita disponibile su Ticketone e sui canali autorizzati.

ll nuovo tour è l'occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del pop, sulla cresta dell'onda da quattro decenni, che ha visto gli esordi con il movimento del New Romantic, interpretando pezzi diventati cult come l'epica "Through the Barricades", il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali "True", l'inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra "Gold". Hadley eseguirà brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover. "È sempre bello tornare in Italia - commenta il cantante - Ogni volta è un'emozione diversa e ho la possibilità di cantare in posti meravigliosi. Gli italiani sono sempre molto gentili con me".

L'Italia è infatti da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley: dopo varie collaborazioni con artisti italiani (con Caparezza in "Goodbye Malinconia", con Nina Zilli in "The fair tales of New York"), nel 2019 è stato ospite al Festival di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano "Mi sento bene", e recentemente a Propaganda Live su La Sette, dove ha interpretato "Through the Barricades" e l'ultimo singolo "Obvious". (ANSA).