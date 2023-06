Scaldaletto causa incendio in casa, 4 in ospedale nel Reggiano

( ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 MAR - Incendio nella notte, poco prima delle 3.30, in una abitazione di via Alessandro Volta a Guastalla, nel Reggiano, dove il surriscaldamento di uno scaldaletto elettrico dimenticato acceso ha fatto prendere fuoco ad un materasso. Sul posto, allertati da un vicino di casa, sono intervenuti i Carabinieri. Al loro arrivo i militari hanno trovato la coppia che vive nell'immobile - marito e moglie di 90 e 83 anni - intenta a spegnere le fiamme sul balcone dove era riuscita a trascinare il materasso.

Gli uomini dell'Arma hanno aiutato i due anziani a domare le fiamme poi spente definitivamente dall'intervento dei Vigili del Fuoco di Luzzara giunti sul posto insieme ai sanitari del 118.

Nessuno è rimasto ferito: tuttavia i due anziani e i due Carabinieri avendo inalato del fumo sono stati condotti all'Ospedale di Guastalla per i controlli del caso. I militari sono dimessi mentre i il 90enne e la 83enne sono stati trattenuti nel nosocomio a scopo precauzionale. (ANSA).