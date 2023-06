Ruote nella Storia di Aci a Carpineti

(ANSA) - CARPINETI, 26 GIU - La tappa di Ruote nella Storia svoltasi tra gli scenari del reggiano ha raccolto grande successo ed entusiasmo. I partecipanti, come nello spirito che anima ogni appuntamento dell'evento realizzato da ACI Storico e Automobile Club d'Italia, hanno vissuto momenti di condivisione e veri e propri tour attraverso la storia.

Contributo importante per la riuscita della giornata la collaborazione dell'Automobile Club Reggio Emilia, presieduto da Marco Franzoni e diretto da Cesare Zotti. In questa occasione, preziosa anche la collaborazione di Amici dei Motori che ha organizzato in sinergia con l'evento Ruote nella Storia il 13° Raduno di Auto Storiche di Carpineti.

"Sono molto e soddisfatto della grande partecipazione e dell'accoglienza", ha detto il Presidente di AC Reggio Emilia Franzoni.

La partecipazione è stata attivissima, con ben 87 vetture che hanno preso parte alla manifestazione dedicata alle auto d'epoca protagoniste di tour suggestivi alla riscoperta di luoghi unici del nostro patrimonio nazionale. Tra le vetture, una Buick del 1949, molto probabilmente uno dei pochissimi (se non l'unico) modelli presenti in Italia e poi anche una mitica Giulietta guidata dal Presidente dell'AC Reggio Emilia.

"Giornata e manifestazione bellissima con una grande partecipazione", ha tenuto a sottolineare il Presidente di Amici dei Motori Stefano Fontanesi. "Rinnovo la mia disponibilità alla massima collaborazione futura- ha detto il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi - per una sempre migliore realizzazione dell'evento".

Per la stagione 2023 Ruote nella Storia dà il suo prossimo appuntamento i prossimi 30 giugno, 1 e 2 luglio a Rieti, l'1 e il 2 luglio a Bari, ancora l'1 luglio tra gli Appennini modenesi e il 2 luglio a Macugnaga. (ANSA).