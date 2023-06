Danneggia pronto soccorso e aggredisce carabinieri, arrestato

Era stato portato al pronto soccorso di Guastalla, nella Bassa reggiana, dopo essere stato trovato riverso a terra a Reggio Emilia. Ma l'uomo, un 30enne pakistano residente a Fabbrico, la notte scorsa ha iniziato a dare in escandescenze in preda all'ebbrezza dovuta allo smodato uso di sostanze alcoliche. Prima ha aggredito i sanitari dell'ospedale, poi ha iniziato a distruggere tutto ciò che aveva davanti: porte, macchinari e vetri delle ambulanze parcheggiate, causando danni per circa 80mila euro.

La furia dell'uomo non si è fermata nemmeno all'arrivo dei carabinieri di Luzzara e Guastalla: il 30enne si è scagliato contro di loro minacciandoli con un mattone e i militari sono dovuti ricorrere all'uso dello spray al peperoncino per riuscire a bloccare l'esagitato. Il pakistano è dunque stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

(ANSA).