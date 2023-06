Ustica: Schlein, le istituzioni collaborino per la verità

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - "Giudici ed evidenze processuali hanno parlato di un abbattimento durante un'operazione militare: tutte le istituzioni devono collaborare alla ricerca della piena verità sulla strage di Ustica e gli stati alleati devono fornire informazioni". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein che, all'antivigilia del 43/o anniversario ha incontrato l'associazione dei familiari delle vittime e visitato il museo della memoria di Bologna.

Schlein è stata accompagnata nella visita dello spazio che ospita il relitto, trasformato in un'installazione dall'artista Christian Boltanski, da una delegazione del Pd composta dai parlamentari Andrea De Maria e Walter Verini, da Sandro Ruotolo e dai segretari regionali e provinciali Luigi Tosiani e Federica Mazzoni, guidati dalla presidente dell'associazione dei familiari delle vittime Daria Bonfietti.

"La presenza del Pd in questo luogo ha un doppio significato - dice Schlein - di omaggio e memoria delle 81 vittime e di vicinanza forte alla battaglia che l'associazione dei familiari porta avanti da tanto, troppo tempo per il diritto alla verità. Chiediamo un impegno forte al governo nel proseguire i percorsi di digitalizzazione così come chiediamo di rispettare i protocolli col Miur per i percorsi didattici ed educativi: non deve mai mancare il sostegno a questi luoghi di memoria, così che non possano trovare spazio quelle ricostruzioni infondate che ogni tanto cercano di riemergere". (ANSA).