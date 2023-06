Morto il ciclista travolto da un'auto pirata nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 25 GIU - Non ce l'ha fatta il ciclista di 48 anni travolto nel pomeriggio di sabato da un'auto pirata in viale Bandini a Reggiolo, nella Bassa reggiana. Troppo gravi le ferite riportate dallo schianto: Loris Forghieri, operaio di Campagnola, è stato dichiarato morto nelle scorse ore nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma.

Intanto proseguono le indagini della polizia stradale di Guastalla per cercare di trovare il conducente dell'auto, una Ford familiare scura, stando alle testimonianze raccolte dagli investigatori. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona, per rintracciare chi fosse al volante del veicolo: sul pirata della strada ora pendono le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. (ANSA).