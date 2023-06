In 10mila a Bologna per la prima del Cinema Ritrovato

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - Il cinema si è ritrovato a Bologna: 6mila persone in Piazza Maggiore per il restauro di un classico di Alfred Hitchcock, 4.500 le presenze registrate nelle sale: oltre 10mila le presenze totali di ieri, prima giornata della 37/a edizione delfestival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna fino al 2 luglio.

In Piazza Maggiore, che come ogni estate diventa la sala cinematografica più grande d'Europa, è stato presentato il restauro, introdotto da Costa-Gravas, di 'Io ti salverò' di Alfred Hithcock, percorso psicoanalitico intrapreso da un Gregory Peck affidato alla dottoressa interpretata da Ingrid Bergman (senza dimenticare le scene disegnate da Salvador Dalì).

Ma giornata di ieri giugno ha collezionato fin dal mattino capolavori italiani, come Ladri di biciclette di Vittorio De Sica o Il grido di Michelangelo Antonioni (presentato dal regista Cristian Mungiu), l'esordio di Stanley Kubrick, Fear and Desire (nella sua versione integrale per la prima volta dal 1953), incontri con personaggi come l'artista e fotografa Nan Goldin, accolta da un'ovazione di giovani. (ANSA).