Bimba rischia di annegare nel Ravennate, è grave in ospedale

(ANSA) - RAVENNA, 25 GIU - Una bambina di 7 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo un principio di annegamento verificatosi in mattinata davanti a una spiaggia libera di Lido di Classe, sul litorale ravennate.

Secondo quanto finora ricostruito, la bimba, che vive a Reggio Emilia e che si trovava in riviera per trascorrere una giornata di mare, è stata travolta da un'onda davanti a un paio di familiari, tra cui il padre, ed è andata in arresto cardiocircolatorio.

Oltre al bagnino di salvataggio, si sono precipitati per prestare i primi soccorsi una dottoressa e un operatore del 118, entrambi fuori servizio in quel momento. La bambina era priva di coscienza. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e una automedica del 118: gli operatori sanitari hanno proceduto con ventilazione per alcune decine di minuti. A quel punto la bimba ha ripreso il ritmo cardiaco. Dopo un iniziale passaggio all'ospedale di Ravenna, è stata trasferita a Bologna. (ANSA).