Auto pirata travolge un ciclista nel Reggiano, è gravissimo

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Parma un uomo di 48 anni di Campagnola (Reggio Emilia) che ieri, mentre si trovava in bicicletta, è stato travolto da un'auto pirata che è fuggita senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente, come riporta la stampa locale, è successo ieri verso le 17 alle porte di Reggiolo.

Un testimone che era in transito alla guida di un trattore, ha detto di aver notato un'auto, probabilmente una Ford Focus scura, che lo ha sorpassato. A terra è rimasto anche uno specchietto retrovisore, probabilmente staccatosi nell'impatto.

Il ciclista è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorritori che, vista la situazione critica, hanno allertato l'elisoccorso.

La polizia stradale, in collaborazione con carabinieri e vigili urbani, sta indagando per cercare di rintracciare il pirata con testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona. (ANSA).