Scarcerato, torna a perseguitare la moglie nel Reggiano

Era già stato condannato per sequestro di persona e lesioni aggravate nei confronti della moglie. Ma, appena scarcerato dopo aver espiato la pena, da settembre scorso il 62enne di Castelnovo Sotto (nella Bassa reggiana) ha ricominciato a perseguitare la donna, pedinandola, minacciandola di morte, aggredendola e prendendo a pugni un suo amico colpevole, a suo avviso, di essere il nuovo compagno.

Avrebbe anche cominciato a dormire nella cantina della donna, trattenendo una copia delle chiavi, per poi dirle: "Non pensare di andare con un altro, tu sei mia".

Per queste ragioni, dopo la richiesta di aiuto da parte della moglie, l'uomo è stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali aggravate dai militari e il tribunale di Reggio Emilia ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento: dovrà stare lontano almeno un chilometro dalla donna e dai luoghi che frequenta e non potrà comunicare con lei in alcun modo. (ANSA).