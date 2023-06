Forza Italia si riorganizza in Emilia-Romagna, ecco la nuova squadra

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GIU - Tante le conferme e tanti i volti nuovi ai vertici di Forza Italia in Emilia-Romagna. La coordinatrice del partito e deputata azzurra, Rosaria Tassinari, ha presentato la sua squadra nel corso di un incontro nella sede della Regione Emilia-Romagna.

Una squadra che "è stata costruita dando valore e chi opera nei territori - dice - e agli amministratori locali, perché Forza Italia vuole essere un partito vicino alle persone e un partito di prossimità". Quanto alla sua nomina a coordinatrice regionale del partito, l'ha assunta "con grande orgoglio dalle parole presidente Silvio Berlusconi e porto avanti le linee che ha dato - aggiunge - indicando la necessità di una preparazione consistente in vista delle prossime elezioni europee e comunali in Emilia-Romagna dove avremo oltre 200 comuni al voto".

Tasselli chiave in vista delle prossime sfide elettorali saranno i vice coordinatori del partito sono il bolognese Aldo Marchese, incaricato anche di curare i rapporti con il Parlamento, e il modenese Antonio Platis. "L'Emilia-Romagna è soprattutto una comunità umana, abbiamo combattuto tante battaglie - dice Marchese - quello che è successo in Romagna non era facile da gestire. Vedere come i ministri di Forza Italia Tajani e Bernini si siano precipitati subito a vedere quello che è successo dà il senso della comunità".

Confermata coordinatrice provinciale per Bologna, Valentina Castaldini, capogruppo in Assemblea legislativa del partito. "La giornata di oggi è importante perché si apre un nuovo corso per Forza Italia - dice Castaldini - con una eredità importante.

Siamo centrali e moderati per il governo. Guardando il Ppe, Giorgia Meloni ha bisogno di noi, del nostro modo di fare politica e dei valori che portiamo", osserva Castaldini che ribadisce la sua "totale fiducia in Antonio Tajani. Senza di noi la maggioranza perde una parte importante", precisa. Tra i volti nuovi, invece, c'è il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Daniele Aiello. (ANSA).