A un mese dall'alluvione, riapre l'Ipercoop di Cesena

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Un segno di ripartenza: a un mese dall'alluvione che ha colpito la Romagna riapre oggi, 24 giugno, l'ipercoop Lungo Savio di Cesena con tanto di un momento inaugurale a cui hanno partecipato il sindaco Enzo Lattuca, il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi e, in rappresentanza dei soci Coop, la presidente del Consiglio di zona soci, Enrica Bagnoli.

La riapertura, sottolineano dalla cooperativa, è stata possibile grazie all'impegno degli oltre cento dipendenti del punto vendita.

Inizialmente la superficie di vendita sarà ridotta ma con l'assortimento completo di merce e, considerando che non tutte le infrastrutture del Centro Commerciale sono ancora agibili, per arrivare soci e clienti potranno utilizzare il parcheggio sul piano strada ed accedere dall'ingresso principale posto allo stesso livello.

L'ipercoop sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30-21 da lunedì a sabato, la domenica dalle 9 alle 20. (ANSA).