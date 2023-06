Ustica: per il 43/mo anniversario tante iniziative a Bologna

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - 'Ustica non si dimentica'. Sono queste le parole che hanno ispirato le tante iniziative che dal 27 giugno al 10 agosto ricorderanno la strage di Ustica. Lo hanno presentato in Comune il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, Daria Bonfietti, presidente dell'associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, Eva Degli Innocenti, direttrice del settore Musei Civici di Bologna, Lorenzo Balbi, direttore del Mambo.

A 43 anni distanza dall'abbattimento del Dc 9 dell'Itavia con a bordo 81 passeggeri, il 27 giugno il sindaco Lepore riceverà in Comune i parenti delle vittime. Previsti anche un racconto da parte del giornalista e autore radiofonico, Massimo Cirri, che ricostruirà la strage di Ustica, spettacoli teatrali, concerti jazz e di musica classica, la proiezione di due film 'Luci per Ustica' di Luciano Manuzzi e 'L'archivio dei battiti del cuore' di Alessandro Spinnato. Ricorderanno la strage anche il conduttore radiofonico e televisvo Luca Bottura, Enrico Bertolino, Lo stato Sociale e Tv Boy.

Anche quest'anno, artisti da tutto il mondo dono stati invitati a pensare ad opere originali che prendano spunto dalla strage e dall'installazione permanente di Christian Boltanski.

Prende così corpo la rassegna Attorno al Museo, che si svolgerà dal 27 giugno al 10 agosto nel Parco della Zucca. L'artista francese Thomas Teurlai ha realizzato l'opera 'Evidenza di reato', utilizzando alcuni pezzi dell'aereo. Con il supporto di alcune camere oscure creerà delle immagini proiettate in grande formato che andranno a creare una sorta di affresco nelle volte del Museo per la Memoria. (ANSA).