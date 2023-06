Bonaccini, servono 1,8 miliardi prima dell'autunno

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - "Dopo l'alluvione il governo ci ha chiesto una stima dei danni e lavorando giorno e notte abbiamo consegnato la prima stima di 8,8 miliardi. Non servono tutti subito, ma ne servono 1,8 per sistemare frane, fiumi e strade prima dell'autunno, per evitare che nuove piogge possano causare ulteriori danni. Noi vogliamo collaborare col governo, ma abbiamo bisogno di risposte". Lo ha detto, parlando dei danni dell'alluvione, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ospite di Omnibus su La7. (ANSA).