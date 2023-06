Albe in controluce, concerti al sorgere del sole a Riccione

(ANSA) - RICCIONE, 23 GIU - Il sole che nasce all'orizzonte, accompagnato dalla musica che si accorda al rumore del mare: sono le 'Albe in controluce', concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione, che tornano a scandire le domeniche tra il 2 luglio e il 20 agosto, con inizio fra le 5.15 e le 6 man mano che le giornate si accorciano. Si comincia con una giovane star di casa, il diciannovenne Giovanni Cricca, tra i protagonisti del talent 'Amici' di Maria De Filippi, che si esibirà con la partecipazione del Quintetto Eos. Il 9 luglio sarà sul palco Paola Turci, il 16 Alan Sorrenti (ad aprire il concerto Angelica), il 30 Nino Buonocore in duo con Danilo Di Paolonicola alla fisarmonica, il 6 agosto Simone Cristicchi in duo con Riccardo Ciaramellari al pianoforte, il 13 Ghemon, il 20 Thea Crudi e Charlotte Lazzari che guideranno il saluto al nuovo giorno con una sessione di Odaka Yoga e il concerto Mantra in the Forest.

'Albe in controluce' è un progetto promosso e organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Riccione, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Bagnini e gli operatori balneari. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. (ANSA).