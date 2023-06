Al Cinema Ritrovato il primo film di Kubrick restaurato

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Ogni minuto girato da Stanley Kubrick è tra le cose più preziose che possano esistere nella storia del cinema. Ora alcuni di questi minuti, perduti per 70 anni, tornano a vivere: sono quelli del suo primo film, Fear and Desire. Il nuovo restauro, che restituisce Fear and Desire alla sua versione integrale, arriva in prima mondiale al festival Il Cinema Ritrovato della Cineteca di Bologna, sabato 24 giugno, alle ore 15.45 al Cinema Arlecchino (seconda proiezione domenica 2 luglio alle ore 20.30, sempre al Cinema Arlecchino).

"Per decenni tutto ciò che restava di Fear and Desire fu la versione di 62 minuti - racconta Bret Wood di Kino Lober, promotore del restauro in collaborazione con Library of Congress - che un Kubrick ancora insoddisfatto non volle mai più rimettere in circolazione e che Kino Lorber ha distribuito nel 2012. Di recente la Library of Congress è entrata in possesso di un 35mm del montaggio originale di 70 minuti: era la versione presentata alla Mostra di Venezia il 18 agosto 1952 con il titolo Shape of Fear e mai più proiettata da quando fu ritirata dalle sale, nel 1953. Adesso, sette decenni dopo, il pubblico può finalmente vedere la versione originale del film e assistere al primo impacciato manifestarsi del genio cinematografico di uno Stanley Kubrick ventitreenne". (ANSA).